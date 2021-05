Mann varetektsfengslet etter Tønsberg-drapet

NTB Innenriks

Mannen, som ble pågrepet i Drammen-området tirsdag kveld, ble i Vestfold tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver VG.

De første to ukene av varetektsfengslingen skal han være i isolasjon med medieforbud.

Mannen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap, har så langt ikke ønsket å la seg avhøre av politiet.

Ifølge Drammens Tidende er mannen tidligere straffedømt. I 2015 ble han dømt til tre års fengsel for likskjending, ødeleggelse av bevis og grovt skadeverk.

Fra før er en 31 år gammel mann pågrepet og siktet etter at Lanes ble skutt i Tønsberg tirsdag for to uker siden.

(©NTB)