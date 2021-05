Frp mener Bondelaget driver valgkamp for Sp

NTB Innenriks

Landbrukspolitisk talsperson for Frp, Sivert Bjørnstad, går hardt ut mot Norges Bondelag etter bruddet i jordbruksoppgjøret. Overfor Nationen beskylder han Norges Bondelag for å drive valgkamp for Senterpartiet

– Det er som kjent valg i år, og at Bondelaget har startet valgkampen for Senterpartiet, kan ikke overraske noen, sier Bjørnstad til avisen.

Han mener det ser ut som bruddet har vært planlagt, ettersom bøndene ikke engang var villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet.

Bondelaget tilbakeviser påstandene om at de driver valgkamp.

– Dette er en reaksjon på tilbudet. Sikre bøndene og fremtiden, det er det som er Bondelaget sin jobb. Dette er ikke en valgkamp, sier kommunikasjonssjef Lise Christina Boeck Jakobsen i Norges Bondelag til Frps utspill.

(©NTB)