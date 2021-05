NTB Innenriks

– Fordi koronasertifikat gir økt bevegelsesfrihet, har man vært redd for at personer vil utsette seg for smitte (og helserisiko) for å få et sertifikat, og at det derved i praksis reduserer folkehelsen, heter det i notatet.

Professorene trekker fram at særlig unge som ikke har vært smittet eller blitt vaksinert, ved åpning av samfunnet for eldre, vaksinerte innbyggere vil kunne føle at de nå har båret en stor nok del av tiltaksbyrden.

(©NTB)