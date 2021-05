TV Visjon Norge må betale for å ha delt sensitive opplysninger

NTB Innenriks

I dommen fra Gulating lagmannsrett er også ansvarlig redaktør Jan Hanvold og programleder Arne Pedersen dømt til å betale henholdsvis 40.000 og 15.000 kroner i oppreisning.

Det var avisen Norge i dag som omtalte saken først.

Saken handler om en ung mann som fikk omfattende skader etter å ha havnet i en motorsykkelulykke i 2016. Ett år senere ble moren intervjuet av TV-kanalen, der det blant annet ble vist tre bilder av sønnen. Ett av bildene var fra da mannen lå i koma på sykehuset.

Mannen anmeldte så TV-kanalen for brudd på privatlivets fred, da han ikke hadde gitt samtykke til at bildene skulle bli vist på TV.

Ifølge Vårt Land står det i domsavgjørelsen, at de saksøkte har forklart at de gikk ut fra at moren hadde tillatelse til å dele sønnens historie og vise bilder. Men lagmannsretten er klar på at TV-kanalen burde sikret seg bevis for samtykke når saken handler om personsensitive opplysninger.

De vektlegger også at vedkommende enkelt kan identifiseres i TV-innslaget.

