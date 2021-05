Stor nedgang i antall sommerjobber

NTB Innenriks

– Dette er urovekkende tall. Koronapandemien har vært svært krevende for mange virksomheter, og det er gjerne unge som rammes først på arbeidsmarkedet. Da mister de unge også verdifull arbeidserfaring for resten av sitt yrkesliv, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Det er spesielt virksomheter innen faghandel, kultur, servering, reiseliv, service og trening som vil ansette færre sommervikarer, viser medlemsundersøkelsen fra april som Virke har gjort med 1.203 respondenter.

Felles for disse bransjene er at de har vært underlagt svært strenge smitteverntiltak over en lang periode.

– Det er en del usikkerhet knyttet til årets sommersesong for mange virksomheter. Vi vet fortsatt ikke hvor langt vi har kommet i gjenåpningen av samfunnet og hvilke regler som gjelder til sommeren. Det har naturligvis innvirkning på hvor mange virksomheter som forventer å kunne tilby sommerjobber, sier Kristensen.

