Slik åpnes Oslo nå: Åpne butikker og gult nivå for skolene

– I dag vil vi begynne på trinn to i gjenåpningsplanen som vi la fram i forrige uke, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag.

Det betyr:

* Fra og med torsdag 6. mai kan kjøpesentre og butikker åpne igjen i Oslo, men med strenge smitteverntiltak.

* Fra og med mandag 10. mai går Oslos barnehager og barneskoler og ungdomsskoler over til gult nivå.

* Deichman-bibliotekene vil gradvis åpne opp flere tjenester.

* Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

– Når vi nå begynner på trinn to i gjenåpningsplanen, vil tusenvis av arbeidstakere komme tilbake på jobb, og alle i barnehage og grunnskole vil få en mer normal hverdag igjen, sier byrådslederen i en pressemelding. (Ap).

Videre innfasing

Videre innfasing av trinn to blir vurdert på nytt rundt 20. mai.

– Dersom situasjonen med smitte, innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker, sier Johansen.

Byrådet har besluttet at kinoer, teatre, konsertsteder og lignende vil bli en del av trinn to i den videre gjenåpningen.

– Det er et viktig signal at vi åpner for kulturlivet, slik at de så smått får begynne å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Korpsene får spille på 17. mai

Byrådsleder Johansen sa også på pressekonferansen at korpsene i Oslo får spille og marsjere på 17. mai, men uten at det er kunngjort på forhånd hvor de skal gå. Også pop-up-konserter tillates.

Det blir ellers ingen gjenåpning i forbindelse med 17. mai for osloborgerne.

Også flere av Oslos nabokommuner letter nå på koronarestriksjonene. Onsdag morgen vedtok formannskapet i Lillestrøm at de vil la butikker og kjøpesentre åpne igjen.

– Når det gjelder handel, er det særlig viktig med koordinerte tiltak på tvers av kommunegrensene. Folk reiser mer for handling enn for veldig mange andre aktiviteter, sa Johansen på pressekonferansen.

Også Lørenskog og Rælingen kommuner er en del av koordineringen.

