Slik åpner Raymond Johansen Oslo nå

– I dag vil vi begynne på trinn to i gjenåpningsplanen som vi la fram i forrige uke, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag.

Det betyr:

* Fra og med torsdag 6. mai kan kjøpesentre og butikker åpne igjen i Oslo med strenge smitteverntiltak.

* Fra og med mandag 10. mai går Oslos barnehager og barneskoler og ungdomsskoler over til gult nivå.

Videre innfasing av trinn to blir vurdert på nytt rundt 20. mai. Byrådet har besluttet at kinoer, teatre, konsertsteder og lignende vil bli en del av trinn to i den videre gjenåpningen.

