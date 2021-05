Sju personer druknet i april

NTB Innenriks

Fire av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt, inkludert vannscooter. For en person er ikke forløpet kjent.

To personer druknet etter å ha gått gjennom isen. Til nå i år har seks personer omkommet etter å ha gått gjennom isen. Det er det høyeste siden 1994.

– En mulig forklaring kan være at flere har vært mer ute under koronapandemien, sier Tanja Krangnes, seksjonsleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

19 personer har druknet i år, samtlige var menn, og 80 prosent var over 60 år.

