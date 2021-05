Seks vil slåss om plasser i Frps sentralstyre

NTB Innenriks

De seks er Alf Erik Andersen fra Mandal Frp, Anni Skogman fra Tromsø Frp, tidligere statssekretær Bjørnar Laabak fra Østfold, Lone Kjølsrud fra Lillestrøm Frp, Lill-Harriet Sandaune fra Trøndelag Frp og Hayley Anita Henriksen fra Gjesdal Frp.

Samtidig har to av dem valgkomiteen innstilte, Per-Willy Amundsen og Pål Morten Borgli, trukket seg.

Amundsen ber selv om at landsmøtet velger Anni Skogman framfor ham.

– Min sterke anbefaling er at alle som vurderte å stemme på meg, gir sin stemme til Anni. Hun kan få til akkurat det samme som meg, i tillegg til at hun er et kvinnfolk, sier Amundsen til VG.

– Jeg blir ydmyk når en stortingspolitiker og forhenværende justisminister sier han vil trekke seg, og mener jeg kan gjøre en like god jobb som ham, svarer Skogman.

Det førte til oppstand både i og utenfor Frp da valgkomiteens innstillingen til nytt sentralstyre ble kjent tidligere i år. Komiteen hadde innstilt på ti menn og én kvinne – partileder Sylvi Listhaug. De fire vararepresentantene var også alle menn.

