Raymond Johansen ber om å få vaksineprioritere lærere

NTB Innenriks

– Vi har sendt et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) hvor vi ber om at man bør kunne se på en rekke yrkesgrupper som prioritert for koronavaksine, sier byrådslederen til NTB etter en pressekonferanse onsdag.

Av yrkesgruppene Oslo kommune ber om å få prioritere nevner Johansen blant annet fysioterapeuter, barnehagelærere, lærere, drosjesjåfører, brukerstyrte personlige assistenter og barnevernsansatte.

Den eneste yrkesgruppa som i øyeblikket får direkte prioritering for koronavaksine etter gjeldende retningslinjer fra FHI, er helsearbeidere. Ellers går vaksineringen etter alder og hvorvidt man har underliggende sykdommer som plasserer en i risikogruppa.

(©NTB)