Raja: Utgiftene til hurtigtester på arrangementer skal i hovedsak dekkes

– Helt nøyaktig beregninger er vi ikke klare med, men det er riktig at det kommer en stimuleringsordning der staten vil ta den vesentlige delen fordi vi er i et smittevernregime som gjør at kostnadene er høye, sier Raja til NTB.

– Staten vil stille opp med sin andel slik at det er mulig å gjennomføre arrangementene, understreker han.

Stimuleringsordningen vil bli lagt fram neste uke, men Raja sier han er usikker på når en ordning med hurtigtester vil være på plass.

– Jeg håper det kan komme på plass så raskt som mulig, og så håper jeg at vaksineringen tiltar slik at det er mulig å unngå for mange i testkøene.

