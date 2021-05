Oslo kommune lar butikker og kjøpesentre åpne igjen

NTB Innenriks

Siden 2. mars har alle butikker i Oslo vært stengt, med unntak av blant annet matbutikker, apotek, kiosker og vinmonopol. Kjøpesentre har vært stengt enda lenger, siden sent i januar.

– Vi begynner på trinn to på gjenåpningsplanen. Butikker og kjøpesentre kan igjen holde åpent i Oslo med veldig strenge smitteverntiltak. Det vil gjelde strenge regler for antall kunder og for avstand, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

– Dette er jeg veldig glad for. De har måttet holde stengt i to runder i 2020. Mange har store utfordringer med å få det til å gå rundt, sa han.