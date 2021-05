Oppgang på Oslo Børs

NTB Innenriks

Hovedindeksen hentet med det inn noe av det tapte fra tirsdagen, da hovedindeksen falt 0,8 prosent.

Av de fem mest omsatte aksjene var det NEL som toppet listen. Hydrogenselskapet, som tirsdag falt over 15 prosent, fortsatte nedgangen onsdag. Aksjen falt 3,40 prosent, til 19,45 kroner.

De øvrige selskapene på listen over de mest omsatte selskapene Equinor (+2,22), Telenor (+0,51), Norsk Hydro (+2,57) og Nordic Semiconductor (-2,74).

Aker Solutions, som leverte gode kvartalstall onsdag, steg med 4,14 prosent. Selskapet hadde et overskudd på 206 millioner kroner før skatt for første kvartal, en kraftig forbedring fra samme kvartal i fjor.

I første kvartal hadde Aker Solutions et driftsresultat på 169 millioner kroner, opp fra 899 millioner kroner i minus for ett år siden. Første kvartal 2020 endte med et underskudd på 988 millioner kroner før skatt.

Nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 69,46 dollar fatet, en marginal oppgang på 0,01 prosent.

