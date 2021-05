NTB Innenriks

Kommunen opplyser at smittesporing er i gang, og at de forventer at antallet i karantene og ventekarantene vil øke.

19 nye registrerte smittede er åtte flere enn dagen før og seks flere enn det ble registrert mandag. Før det har det ikke vært tosifret antall registrerte smittede på ett døgn i Porsgrunn siden 12. januar.

Kommuneoverlegen og rådmannen vil torsdag foreslå at formannskapet i kommunen inviterer de andre grenlandskommunene til statlig samordnet innsats.

(©NTB)