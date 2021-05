NHO om fortsatt stengte spisesteder i Oslo: – Færre vil klare å overleve

NTB Innenriks

– Oslo er dødt med dagens situasjon, og det er nå ingen grunn til oppholde seg i byen. Slik har det vært i et halvt år. Å kun tillate takeaway-servering er et for strengt tiltak som ikke står i forhold til dagens smittesituasjon. Kompensasjonsordningen treffer ikke alle bedrifter, og de som mottar støtte, får kun dekket rundt 10 til 15 prosent av utgifter. Det eneste som kan redde bedrifter og arbeidsplasser er en gjenåpning, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold til NTB.

Onsdag hadde Oslo kommune pressekonferanse om nye tiltak, der det blant annet kom fram at Oslo ikke vurderer å åpne for servering før 20. mai.

Reiselivsdirektøren sier at mangelen på åpning i serveringsbransjen trolig betyr at den ukontrollerte festingen i parker, uteområder og i hjemmet vil fortsette. Færre vil klare å overleve, sier Devold.

– Dette øker forventningene fra reiseliv- og serveringsbransjen om at regjeringen og Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett forlenger alle tiltakene til minst 1. oktober. Det tar tid fra åpning til normal omsetning, sier hun.

Også administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid er skuffet.

– Vi opplever at mange i reiselivsnæringen i Oslo er skuffet over at det ikke kom lettelser for serveringssteder til 17. mai. De har ventet lenge, og mange venter desperat for å kunne åpne. Hvis man ikke kan gjenåpne snart, er jeg redd for at vi mister mange arbeidsplasser på veien, sier han til NTB.

(©NTB)