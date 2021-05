NHO: – Haster å legge til rette for gode løsninger

NTB Innenriks

– NHO er klare til å bidra i de praktiske, juridiske og etiske spørsmålene som må vurderes, og det haster nå å legge til rette for gode løsninger, sier Almlid i en kommentar til NTB.

Han er klar på viktigheten av at norske bedrifter må få tilgang til de samme løsningene som konkurrenter i andre land.

– Det er viktig at Norge følger tettere opp planene som legges i EU, spesielt når det gjelder felles vaksinesertifikat og et rammeverk for internasjonale reiser. Dersom EU åpner for flere reisende, bør Norge følge etter, sier Almlid.

(©NTB)