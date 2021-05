Forbud i Skien mot flere enn fem på besøk i private hjem

NTB Innenriks

Den nye lokale smittevernforskriften gjelder fra torsdag til fredag 14. mai, melder Varden.

I tillegg til forbud mot flere enn fem på besøk i private hjem, hager eller hytter, er det plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Det er også innført stans i fritidsaktivitet og breddeidrett innendørs for alle over 16 år, og på serveringssteder kan det maksimalt sitte fem personer rundt et bord.

Onsdag ble det registrert 53 nye smittetilfeller i Skien. Ifølge kommunen skyldes dette trolig en forsinkelse i rapportering.

