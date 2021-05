Flertallet mener koronasertifikat med fordeler er en god idé

NTB Innenriks

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 3.200 nordmenn om de synes at de fullvaksinerte bør få et vaksinepass eller koronasertifikat med fordeler, slik som å reise karantenefritt, gå på kino, sportsarrangement eller utesteder.

59 prosent er for, mens 25 prosent er imot dette. De resterende er usikre.

Onsdag ble det kjent at regjeringen har planene klare for et koronasertifikat for arrangementer og utenlandsreiser. Den første verifiserbare versjonen skal etter planen være ferdig tidlig i juni, og være egnet for å bruke her i landet.

– Fortsatt er mye uklart rundt hva dette faktisk vil bety, men folk flest stiller seg positive, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

De under 40 år og befolkningen i Nord-Norge har høyest andel som sier nei til å innføre koronasertifikat med fordeler, hvor omtrent en av tre sier dette.

(©NTB)