Boligprisene steg 0,2 prosent i april

NTB Innenriks

Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i april utviklet seg svakere enn normalt for denne måneden tidligere år. Unntakene er Kristiansand, som hadde en prisstigning på 2 prosent, og Stavanger, hvor prisen økte med hele 3,2 prosent.

Prisene falt med 0,2 prosent i Oslo og med 0,4 prosent i Trondheim og Bergen.

Salget av både nye og brukte boliger har vært rekordhøyt for årets første fire måneder. I april ble det solgt 8.761 boliger i Norge, noe som er 24,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

Venter svakere utvikling

Så langt i år er det solgt 32.821 boliger i Norge, noe som er 16 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Vi venter svakere prisutvikling i månedene fremover, og skiftet i prisutviklingen som mange har varslet, er her nå. Dette er ikke overraskende i lys av at Norges Bank har varslet første renteøkning til høsten, den kraftige oppgangen i boligprisene det siste året og den store veksten i antall nye boliger på markedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i april 2021, ned fra 43 dager i mars. Kortest salgstid hadde Oslo med 15 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund med 75 dager.

Tar ikke av lenger

Norges Eiendomsmeglerforbund sier boligmarkedet fremdeles er preget av høy omsetning mange steder, men at de tror på en moderat prisreduksjon når samfunnet åpner opp etter pandemien og nye forbruksmuligheter melder seg.

– Etter prisfall to måneder på rad konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vi har hatt et år med ekstrem prisoppgang i boligmarkedet, men nå merker vi tendenser til en utflating i prisene. Aktiviteten i markedet er fortsatt høy, men det er sjelden vi ser at budrundene tar helt av, sier leder Randi Marjamaa for personmarkedet i Nordea i en kommentar til statistikken.