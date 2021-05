Aker Solutions i pluss i første kvartal

NTB Innenriks

I første kvartal hadde Aker Solutions et driftsresultat på 169 millioner kroner, opp fra 899 millioner kroner i minus for ett år siden. Første kvartal 2020 endte med et underskudd på 988 millioner kroner før skatt.

I årets første kvartal endte omsetningen på 6,5 milliarder kroner, mot 8,2 milliarder på samme tid i fjor.

– Aker Solutions er på sporet for å nå målene for 2021 og for de strategiske vekstplanene våre, melder selskapet onsdag morgen.

Selskapets ordrebok er på 9,4 milliarder og Aker Solutions melder om at 35 prosent av nye kontrakter er knyttet til det grønne skiftet i økonomien.

– Vi beholder vår ledende posisjon i markedet for leveranser av prosjekter innen olje- og gass. Samtidig vokser vi hurtig innen fornybar energi og løsninger for lavutslipp innen olje og gass, sier konsernsjef Kjetel Digre i en pressemelding.

