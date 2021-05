NTB Innenriks

Smitteveiene er kjent for tolv av de smittede, mens to har ukjent smittevei. Smittesporing pågår for de resterende, opplyser Kristiansand kommune.

711 personer testet seg i kommunen tirsdag.

Det siste døgnet er foreløpig 21 nye personer satt i karantene.

Så langt i mai er 64 personer i Kristiansand koronasmittet.

