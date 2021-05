Viderefører personkontroll på grensen

NTB Innenriks

Personkontroll på indre grense har så langt medført en betydelig redusert trafikk over grensene, især mot Sverige. Onsdag opplyser regjeringen at de viderefører tiltaket.

– Ettersom smittenivået i Norge og i Europa er høyt, har regjeringen besluttet å videreføre kontrollen på indre grense som ble innført i mars 2020. Vi vurderer løpende behovet for denne kontrollen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kontrollen medfører at det blir undersøkt om reisende har adgang til å reise inn i Norge og hvem av disse som må gjennomføre karantene på hotell.

– Vilkårene for innreise kan endres raskt. De som reiser må derfor holde seg oppdatert på hvilke regler som gjelder for grensepassering. Selv om flere blir vaksinert og utviklingen gjør at vi kan åpne opp mer og mer, må vi likevel være forberedt på at kontroll på grensene vil kunne bli videreført en god stund fremover, sier Mæland.

