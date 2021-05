Størst tro på Støre, men flest ønsker seg Solberg som statsminister etter valget

NTB Innenriks

22 prosent tror Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister, ifølge statsministermålingen Kantar har utført for TV 2.

Det er en klar framgang for Ap-lederen fra forrige måling i april. Da svarte 29 prosent at Støre kom til å overta som statsminister, mens 32 prosent trodde Solberg ville fortsette som statsminister.

– Jeg tror det budskapet om at et nytt flertall er mulig og at det blir vanlige folks tur, det siger inn, sier Støre om målingen.

7 prosent tror på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, mens bare 2 prosent tror en annen blir statsminister etter valget 13. september.

Men det er Erna Solberg, som har vært landets statsminister de siste åtte årene, som får størst oppslutning på spørsmål om hvem man ønsker seg som statsminister etter valget.

32 prosent svarer Høyre-lederen, Støre får 22 prosent, mens 13 prosent ønsker seg Vedum.

