Solid rødgrønt flertall på TV 2-måling i mai

At både Venstre og Kristelig Folkeparti er over sperregrensen har ikke skjedd på Kantars partibarometer for TV 2 siden oktober i fjor. Samtidig halveres oppslutningen til MDG som noteres til rekordlave 2,1 prosent.

Ap, Sp og SV har til sammen 90 mandater, 99 med MDG og Rødt. Det er tilstrekkelig med 85 for å få flertall. Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har sammen med Frp kun 70 mandater.

Om man legger denne målingen til grunn kan en mindretallsregjering med Ap og Sp få flertall i Stortinget med både SV på den ene siden, og Venstre og KrF på den andre.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør det klart at han ikke drømmer om regjeringssamarbeid med SV:

– Vi i Senterpartiet ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar på at han vil ha med SV.

– Ap, SV og Sp har tatt ansvar før, og vi kan gjøre det igjen, sier Ap-lederen.

Partienes oppslutning (endring fra april i parentes):

Høyre: 24,3 (+0,1), Ap: 21,1 (+0,5), Sp 18,4 (-0,3), Frp: 8,6 (-1,6), SV: 8,1 (-0,3), Rødt 4,6 (+0,2), MDG 2,1 (-2,2), KrF 4,5 (+0,4) og V 4,1 (+1,8).

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 fra 26. til 30. april. 976 personer er intervjuet og feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng. På denne målingen er det kun endringene for Venstre og MDG som regnes som statistisk signifikant.

