Russepresidenten i Stavanger: – Vi setter hele feiringen på pause til 13. mai

NTB Innenriks

Mandag kveld ble nemlig registrert seks smittetilfeller hos russen på Nord-Jæren etter helgens festligheter, og mange ble satt i karantene. Smitteoverlegene på Nord-Jæren beskrev situasjonen da som uoversiktlig.

Alle som har deltatt på russefeiringen må ta koronatest to ganger, med fem dagers mellom, og holde seg i hjemmekarantene til det foreligger negativt svar på første test. Derfor blir russefeiringen i området satt på vent til 13. mai.

– Det som har skjedd, er utrolig kjipt, men vi må håndtere situasjonen vi har kommet i. Nå har vi snakket på tvers av russegrupper og i mitt eget styre og blitt enige om at både busser og biler og hele russefeiringen er satt på pause fram til 13. mai for at vi skal få en oversikt og forsikre oss om at vi ikke sprer mer smitte, sier Elin Aase, president i Stavangers hovedstyre, til Stavanger Aftenblad.

– Det er kjempeflott at russen tar pause på eget initiativ! Jeg syns det er fantastisk. De viser at de tar stort ansvar for å hindre mer smitte, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

Totalt er det tolv nye smittetilfeller på Nord-Jæren tirsdag.

(©NTB)