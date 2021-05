Regionale tiltak på Nord-Jæren videreføres

NTB Innenriks

I en pressemelding fra kommunene opplyses det at smitteutviklingen på Nord-Jæren er uoversiktlig, og at økning i smitte gjør at nasjonalt tiltaksnivå utsettes i to dager for å få bedre oversikt.

– Dersom vi ser at utviklingen går i riktig retning de neste to dagene, har vi mål om å gå over på nasjonale tiltak fra og med fredag 7. mai, sier ordførerne Jarle Bø (Randaberg), Tom Henning Slethei (Sola), Stanley Wirak (Sandnes) og Kari Nessa Nordtun (Stavanger).

Som et strakstiltak settes de videregående skolene i kommunene på rødt nivå. Andre målrettede tiltak kan bli nødvendig hvis smitteutbruddet vokser, skriver kommunene.

Det har vært en klar nedgang i koronasmitte i regionen de siste ukene, men et utbrudd i russemiljøet har skapt bekymring. Fem russ fra Sandnes fikk mandag kveld påvist positiv koronatest, skriver Sandnesposten.

– Det bekymrer oss at det er påvist smitte i årets russekull, for vi vet hvor raskt mutasjonene kan spre seg. Samtidig vil vi berømme russen for at de tar ansvar, sier ordførerne.

Ordførerne på Nord-Jæren skal gjøre en ny vurdering av tiltaksnivået torsdag kveld.

