Ni nye registrerte smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

Én har fått påvist smitte etter reise til utlandet, mens smittesporingen fortsatt ikke er avsluttet for den siste personen, skriver Drammen kommune på sine hjemmesider.

For første gang siden den tredje smittebølgen traff Drammen kommune for snart to måneder siden, har de tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller.

Søndag var det åtte nye smittetilfeller, mandag åtte smittet og tirsdag var ni personer bekreftet smittet.

– Det er veldig gledelig med tre dager på rad med færre enn ti nye smittetilfeller, og forhåpentligvis også et signal om at smittetrykket er ytterligere redusert, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen til kommunens hjemmeside.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.036 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

