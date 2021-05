NTB Innenriks

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter overfor NTB at regjeringspartiene vil stemme for Frps forslag i Stortinget om å granske vaksineringen. Forutsetningen er at oppdraget gis til koronakommisjonen.

Frps nestleder Sylvi Listhaug sier Frp ikke har noe problem med denne betingelsen.

– For oss spiller det ikke noen stor rolle hvem som gjør jobben, sier Listhaug til NTB.

