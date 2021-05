FHI åpner for koronavaksine til gravide

NTB Innenriks

– Gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse dersom de får covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, selv uten underliggende risikotilstander. Vi åpner derfor mer opp for at alle gravide kan vurdere vaksinasjon i samråd med lege, sier lege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Helena Niemi Eide.

Ny studier viser at vaksinasjon er trygt for gravide og ammende kommer det fram i en pressemelding fra FHI.

Vaksinasjon har hittil kun blitt vurdert for gravide med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19.