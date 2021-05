Dagens viktigste koronanyheter

NTB Innenriks

Tirsdag var 128 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 25 pasienter fra dagen før. Det er det laveste tallet siden 5. mars. 32 av pasientene får respiratorbehandling. Det er tre færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt tirsdag. 1.379.744 nordmenn har fått første dose med koronavaksine i Norge. 369.537 personer har fått andre dose.

Over 100 personer er bekreftet smittet etter utbruddet ved utestedet Toldboden i Ålesund. Fredag igangsatte politiet etterforskning mot Toldboden, som er anmeldt for brudd på smittevernloven. Ålesund, Sula og Giske innførte nylig strenge koronatiltak. Blant annet måtte kultur- og underholdningssteder stenge, mens arrangementer og skjenking ble forbudt. Tiltakene gjelder fram til 10. mai.

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller i Asker siste døgn. Smittetallene i Asker har vært stabilt lave den siste tiden, spesielt etter smitteutbruddene i midten av mars, da det i flere dager i strekk lå på over 30 tilfeller daglig.

FHI åpner nå opp for atgravide som ikke tilhører en av risikogruppene, kan få koronavaksine etter konsultasjon med lege. Nye studier viser at vaksinasjon er trygt for gravide og ammende. Vaksinasjon har hittil kun blitt vurdert for gravide med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19.

Rundt 10 prosent av dem som har vært smittet av korona, kan oppleve langvarige plager etter sykdommen, som for eksempel tung pust, tretthet eller nedsatt lukte- eller smakssans. Nå kommer snart egne klinikker for å følge opp pasienter med senfølger, sier Erna Solberg til NTB.

Et flertall på Stortinget vil be koronakommisjonen se på intensivkapasitet, kommunehelsetjenesten og situasjonen for eldre og funksjonshemmede. Det er klart etter at Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag signaliserte støtte til tre forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

(©NTB)