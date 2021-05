Politiets konklusjon: Drapsoffer i Moelv-brann døde av massiv vold

NTB Innenriks

Etterforskningen viser at drapet skjedde i en leilighet i Gjøvik sentrum, og at offeret ble fraktet I gjerningsmannens bil til et næringsbygg i Moelv, som så ble stukket i brann. Etter omfattende etterforskning har politiet nå avsluttet saken og konkludert med det som tidlig ble hovedteorien: Det dreier seg om drap og selvdrap.

Også gjerningsmannen ble funnet død på branntomta i Moelv i Ringsaker noen dager etter brannen 30. september.

– Man tar ikke ut tiltale mot en død person, så generelt sett er det vanlig i slike tilfeller at saken blir henlagt. Vi skal skrive politiet innstilling nå, og så blir det Riksadvokaten som til sjuende og sist tar den endelige beslutningen, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold til NTB.

Flere arnesteder

Politiets konklusjon har støtte blant annet i de endelige obduksjonsrapportene, som nå er klare.

– Det er funnet spor etter brennbar væske i næringsbygget i Moelv. Det er kartlagt flere arnesteder. Politiet mener at dette er brannårsaken. Etterforskningen tilsier at det var siktede som startet brannen, og at han var alene om det, opplyser Østvold.

Innlandet politidistrikt antar at motivet for drapshandlingen har sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to mennene, men har ikke klart å bringe full klarhet i hva som utløste drapshandlingen

Omfattende etterforskning

– Obduksjonsrapporten av den siktede støtter politiets teori om at den siktede startet brannen for deretter å ta livet av seg selv, opplyser Østvold.

I løpet av etterforskningen har politiet blant annet gjennomført 110 avhør og gått gjennom 600 timer med video fra overvåkingskameraer. Lensmannskontoret i Brumunddal har hatt bistand fra Kripos på både teknisk og taktisk nivå. I tillegg har flere andre enheter i Innlandet politidistrikt bidratt.

Mannen politiet mener er gjerningsmannen, knyttes til leiligheten hvor drapet fant sted. Der er det også funnet blod fra drapsofferet, samt hans og siktedes DNA på flere gjenstander. Etterforskerne fant også en gjenstand som ble brukt under voldsutøvelsen i leiligheten.

(©NTB)