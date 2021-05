NTB Innenriks

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

39-åringen er siktet for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (51) rundt klokken 8.25 onsdag i forrige uke. Den siktede 39-åringen ble pågrepet kort tid etter i en bil på E18, etter at han selv meldte seg for en politipatrulje på stedet.

Han ble innlagt på psykiatrisk sykehus torsdag.

Politiet skriver i pressemeldingen mandag at de fortsetter med vitneavhør, og tekniske og taktiske etterforskningsskritt.

