Petroleumstilsynet gransker alvorlig oljeutslipp på Gullfaks-feltet

Utslippet skal ha skjedd i forbindelse med oppstart av produksjonen fra Tordisfeltet, som behandles på Gullfaks C, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Etter produksjonsoppstarten ble det observert olje på sjøen. Equinor, som er operatør for Gullfaks, har estimert utslippet til 17,5 kubikkmeter olje.

Petroleumstilsynet skriver i pressemeldingen at de vurderer hendelsen ved Gullfaks C som alvorlig, og at de har iverksatt gransking. Målet er blant annet å finne årsakene til hendelsen.

