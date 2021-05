Obos-prisene falt 0,9 prosent siste måned

NTB Innenriks

Prisutviklingen er en del svakere enn den vanligvis er i april måned, ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos, som sier det er vanskelig å tolke utviklingen.

April er den andre måneden på rad med prisfall etter elleve måneder med enten stigende eller uendrede Obos-priser i hovedstaden. På landsbasis falt Obos-prisene med 0,4 prosent i april.

Kvadratmeterprisen på Oslo-leiligheter var i april på 75.270 kroner, mens den var 64.700 kroner på landsbasis.

Prisene vil trolig øke noe framover, men ikke like mye så de gjorde i fjor, anslår Monsvold. Årsaken er at renteeffekten er i ferd med å avta, samt en ventet forsiktig renteoppgang senere i 2021.

– Det ligger an til at den voksne befolkningen har fått den første dosen med koronavaksine til sommeren. Det er i tråd med hva Norges Bank har lagt til grunn for sin prognose om renteheving i andre halvår. Trolig kommer det første rentehoppet i desember, men september kan ikke utelukkes, sier Monsvold.

