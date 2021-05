Nybø ber om møte med DNB etter hvitvaskingskritikk

NTB Innenriks

– Det er naturlig at staten som eier nå setter seg inn i kritikken som er kommet. Departementet har bedt om et møte med styreleder i DNB for å få en orientering om saken, sier Nybø (V) i en uttalelse fra departementet til Dagens Næringsliv.

Mandag ble det kjent at DNB er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner av Finanstilsynet for brudd på hvitvaskingsloven. Gebyret ble varslet i desember i fjor.

Nybø understreker at det er styret og ledelsen i DNB som har ansvaret for arbeidet mot hvitvasking og å følge opp tilsynets funn.

– Jeg har inntrykk av at DNB har satt inn store ressurser i arbeidet. Staten som eier forventer og har tillit til at styret foretar seg det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Arbeid mot hvitvasking er viktig, sier Nybø.

