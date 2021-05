Ny avgjørelse om Oslo-tiltak torsdag

NTB Innenriks

– Det er ikke til å legge skjul på at det er et vanvittig press fra alle sektorene om å åpne, sier Johansen til Avisa Oslo.

Torsdag denne uken vil byrådet avgjøre hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo i tiden fremover. I forrige uke la Oslo fram sin gjenåpningsplan.

Der framgår det at byens restauranter, kafeer og ølkraner kan gjenåpnes i trinn to av Oslos gjenåpningsplan. Vurderinger om å iverksette trinn to vil gjøres denne uken, sa Johansen da han la fram planen.

Han sier nå at det ligger an til «noen spennende uker». Mandag kveld skal byrådet møtes for å diskutere situasjonen.

– Vi har sett på trinnene. Det er ikke sikkert at alt i ett trinn åpner samme dag, sier Johansen.

Ølkranene har vært stengt i et halvt år i hovedstaden. Butikker og restauranter har vært stengt i flere måneder, mens kulturlivet ligger brakk.

Samtidig går smittetallene i Oslo stadig nedover. Mandag var det registrert kun 66 nye smittetilfeller, noe som er 45 færre enn snittet den siste uken.

(©NTB)