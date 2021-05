Ny avgjørelse om Oslo-tiltak denne uken

NTB Innenriks

– Det er ikke til å legge skjul på at det er et vanvittig press fra alle sektorene om å åpne, sier Johansen til Avisa Oslo.

Denne uken vil byrådet avgjøre hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo i tiden fremover. Det er imidertid foreløpig uklart hvilken dag beslutningen blir kjent.

I forrige uke la Oslo fram sin gjenåpningsplan. Der framgår det at byens restauranter, kafeer og ølkraner kan gjenåpnes i trinn to av planen. Byrådet vil gjøre vurderinger om å iverksette trinn to denne uken, sa Johansen da han la fram planen.

Han sier nå at det ligger an til «noen spennende uker». Mandag kveld skal byrådet møtes for å diskutere situasjonen.

– Vi har sett på trinnene. Det er ikke sikkert at alt i ett trinn åpner samme dag, sier Johansen.

Ølkranene har vært stengt i et halvt år i hovedstaden. Butikker og restauranter har vært stengt i flere måneder, mens kulturlivet ligger brakk.

Samtidig går smittetallene i Oslo stadig nedover. Mandag var det registrert kun 66 nye smittetilfeller, noe som er 45 færre enn snittet den siste uken.

(©NTB)