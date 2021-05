Kronprinsfamilien stiller i digitalt 17. mai-tog på Minecraft

NTB Innenriks

Dermed blir kronprinsfamilien gjenskapt som avatarer på trappen utenfor Skaugum, og kan sees når det digitale toget passerer, skriver Budstikka.

Det er Minecraft-serveren Skogliv som arrangerer 17. mai-toget, som for spillere fra Asker starter klokken 9.30 og varer cirka et kvarter.

Toget er ikke bare for spillere fra Asker, alle landets kommuner er invitert til å være med – og både spillere fra Oslo, Trondheim, Bergen og flere andre kommuner er også med på feiringen.

På gruppens arrangement på Facebook var 20.000 påmeldt allerede før helgen. 17. mai i fjor var 9.000 innom det digitale toget i løpet av dagen.

– Vi i 17. mai-komiteen oppfordrer til alternative måter å feire 17. mai på i år også, og da er jeg veldig glad for at det er noe å by på som forhåpentligvis mange barn og unge, og sikkert mange voksne, kan synes er gøy, sier Asker-ordfører Lene Conradi (H) til avisen.

