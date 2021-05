John Fredriksen med når Norwegian henter milliarder

NTB Innenriks

I april ble det kjent at Norwegian økte sin øvre ramme for kapitalinnhenting til 6 milliarder kroner, for å redusere det kriserammede selskapets gjeld ytterligere.

Selskapet har gjennom våren vært gjennom en omfattende rekonstruksjon og konkursbeskyttelsesprosess.

Mandag skriver Dagens Næringsliv at milliardær John Fredriksens Geveran Trading er en seks såkalte hjørnesteinsinvestorer, som til sammen har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for 2,9 milliarder kroner i kapitalinnhentingen.

De øvrige fem er Sundt-familiens investeringsselskap Sundt as, Ludvig Lorentzen og tilknyttede, DNB Asset Management, Folketrygdfondet og Nordea Investment Management.

– For at planen skulle bli godkjent var det viktig at vi hadde hjørnesteinsinvestorer som signaliserte solid interesse for vår forretningsplan, sier Norwegians finansdirektør Geir Karlsen.

