God start på børsuka i Oslo

NTB Innenriks

Oppgangen kommer etter fall både torsdag og fredag i forrige uke.

Mest omsatt mandag var Equinor, som steg 0,5 prosent. Blant vinnerne finner vi også Scatec. Solenergiselskapets aksje var dagens nest mest omsatte og steg 1,7 prosent. Oppgangen kommer etter et fall på nærmere 11 prosent fredag, da selskapet la fram resultatene for årets første kvartal.

Oppover gikk det også for blant andre Nordic Semiconductor (+6,3), Telenor (+0,5), Yara International (+0,6) og Norsk Hydro (+2,1) og DNB (+0,9).

For sistnevnte ble det mandag morgen kjent at Finanstilsynet opprettholder det varslede gebyret på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven. DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020.

Blant de ti mest omsatte aksjene var det kun Nel som falt, med 1,1 prosent.

Nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 67,58 dollar fatet, en oppgang på 1,1 prosent.

Ute i Europa dominerte også oppgangen. I London steg FTSE 100-indeksen 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt lå på henholdsvis 0,4 og 0,5 prosents oppgang i 17.30-tiden.

(©NTB)