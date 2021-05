Færre koronautbrudd etter importsmitte

NTB Innenriks

Ifølge en analyse fra Folkehelseinstituttet (FHI) har det vært færre utbrudd etter importtilfeller av engelsk og sørafrikansk virusvariant de siste to månedene.

– Noen få importtilfeller tidligere på året har gitt opphav til smittespredning på tvers av kommuner og fylker, og disse virusene sirkulerer fortsatt. Eksempelvis kan enkelte importtilfeller ha gitt opphav til flere hundre smittetilfeller, sier seksjonsleder Karoline Bragstad.

Hun understreker at en ikke vet om dette er enkeltpersoner eller flere reisende med helt lik variant.

84 prosent er engelsk variant

Den engelske virusvarianten dominerer nå i Norge og har de siste fire ukene stått for 84 prosent av analyserte smittetilfeller. Den sørafrikanske varianten bare utgjør 1 prosent av tilfellene.

Engelsk virusvariant har blitt importert til Norge fra mange europeiske land, særlig fra Øst-Europa. Den sørafrikanske varianten har i større grad blitt importert fra Afrika enn fra andre verdensdeler, ifølge FHI.

Effektiv begrensning

– Analysene viser at man ikke kan hindre importsmitte fullstendig, men at mye kan gjøres for å hindre videre smitte innad i landet, sier overlege Trude Arnesen i FHI.

– Til sammen ser det ut til at innreisetiltakene, forsterket testing, isolering, smittesporing og karantene, såkalt TISK, og de generelle smitteverntiltakene effektivt har begrenset videre smitte fra importtilfeller de siste par månedene, fortsetter hun.

