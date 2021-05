Bilsalget økte kraftig – elbiler dominerer

NTB Innenriks

– Koronaåret har rammet hardt på mange ulike måter. Nå aner vi en lysning i vår del av verden, og det ser ut til å påvirke folks ønske om å bytte bil. April viste en klar økning i nybilsalget, antall eierskifter øker og bruktimport av biler øker, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Salget er samlet sett på nivå med tidligere toppår som 2017 og 2018, ifølge OFV.

55 prosent elbiler

Antall eierskifter i april i år var 41.335, mot 33.930 i samme måned i fjor. Bruktimporten av personbiler gikk opp fra 598 til 1.519 i april.

Det ble registrert 7.227 nye elbiler i april, noe som utgjør 55 prosent av nybilsalget. I tillegg ble det solgt 3.208 ladbare bensinhybrider, tilsvarende 24,4 prosent. Salget av dieselbiler falt 17 prosent.

Fra årsskiftet og fram til inngangen av mai var det 26.380 førstegangsregistrerte, nye elbiler i Norge. På samme tid i fjor var tallet 20.021.

«All time high»

– Dette er «all time high» i antall elbiler i første tertial. Det samme gjelder også for ladbare hybrider. Ved månedsskiftet april/mai, var det solgt 13 948 nye ladbare hybrider, noe som er ny rekord for årets første fire måneder. Salgstallene viser tydelig at begge disse biltypene er noe veldig mange ønsker seg. Folk vil rett og slett ha bil med lademuligheter, sier Thorsen.

Ifølge OFV har mange av de minste elbilene som var veldig populære for bare få år siden, nå et synkende salg.

­– Elbilene er nå inne i en ny generasjon. De er blitt store familiebiler med løsninger og utstyr som gjenspeiler behov og ønsker. Denne trenden vil trolig fortsette i raskt tempo, sier OFV-direktøren.

