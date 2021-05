Ti nye smittetilfeller registrert i Øyer

NTB Innenriks

Det ble først bekreftet ett nytt smittetilfelle søndag ettermiddag, før det senere kom ni tilfeller etter positive hurtigtester, skriver Gudbrandsdal Dagningen.

– Det er en alvorlig situasjon i Øyer nå. Når det er så mange smittede på en dag, er spredningspotensialet stort fordi det er så mange involvert. Vi holder nå på å kontakte de aktuelle personene, for å avklare videre status. I løpet av de neste dagene må mange teste seg, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Det er påvist smitte eller sterk mistanke om smitte på elever på ulike klassetrinn på Solvang barneskole, Øyer ungdomsskole, Vidarheim barnehage og Lillehammer Videregående Skole, avdeling Nord.

Kommunen opplyser på sine nettsider at de har satt krisestab. De anbefaler videre at fritidsaktiviteter for barn og ungdom begrenses så langt det er mulig de nærmeste dagene til oversikten over smittesituasjonen er bedre.

