Smitteutbruddet ved bofellesskap i Gran er over

– Etter at den sist smittede ansatte ble satt i isolasjon mandag 19. april, har vi med unntak av den falsk positive prøven fra 26. april fått negative prøvesvar på alle tester tatt hver 3. dag. Siden det nå er gått 10 dager siden siste positive tilfelle, er utbruddet derfor over, sier kommuneoverlege Are Løken til Hadeland.

Smitteutbruddet på bofellesskapet Solgløtt startet 9. april. En beboer i slutten av 50-årene døde som følge av koronasmitte. I tillegg ble to beboere til og tre ansatte smittet.

Gran kommune har også konkludert med at smitteveien er kartlagt. Smitten stammer fra samme kilde; den først smittede ansatte.

En ansatt er sagt opp for å ha latt være å overholde smittevernrutinene gjentatte ganger.

