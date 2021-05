Regjeringen skroter arbeidsgiverperiode to

NTB Innenriks

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, at de fjerner hele ordningen. Det betyr at arbeidsgiver kan fortsette å permittere uten ny lønnsplikt etter 30 uker.

Som følge av koronakrisen og endringer i permitteringsregelverket, ønsket regjeringen å innføre en arbeidsgiverperiode to for arbeidsgivere som over lengre tid har permittert sine ansatte.

NHO advarte

Fra 1. juni i år skulle arbeidsgivere pålegges å betale lønn i fem dager til ansatte som hadde vært permittert 30 uker. I disse fem dagene opphørte dagpenger fra Nav.

Etter dette kunne arbeidsgiver fortsette permitteringen, og dagpengene ville starte opp igjen.

NHO advarte mot å innføre en arbeidsgiverperiode to i vår, fordi de fryktet det kunne utløse et ras av oppsigelser.

Ekstrakostnad

Regjeringen skriver på sine nettsider at arbeidsgiverperiode to ville gitt bedriftene et stoppunkt for å vurdere å ta tilbake permitterte tidligere eller vurdere oppsigelse, men at dette har likevel mindre betydning i en situasjon der mange arbeidsgivere ennå ikke har arbeid å tilby.

– Å droppe dette stoppunktet er riktig gitt situasjonen vi står i. En ny periode med lønnsplikt nå ville ikke vært et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb, men en ekstrakostnad for allerede hardt pressede bedrifter, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

