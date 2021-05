Massetesting etter fem nye smittetilfeller i Vestre Toten

NTB Innenriks

Av de fem nye smittetilfellene i Vestre Toten lørdag, er det bare ett tilfelle med foreløpig ukjent smittekilde. Blant de smittede er elever på barne- og ungdomsskoler og barnehagebarn.

Kommuneoverlege Jens Mørch i Vestre Toten sier til avisen at de tester alle som blir definert som nærkontakter i skoleklassene, inkludert lærere.

– Det er totalt 23 smittede i Vestre Toten per i dag, fordelt på seks grupper. Jeg vil si at det er et dramatisk høyt antall, men rent teknisk blir det feil å kalle det et utbrudd, sier Mørch.

