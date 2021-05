NTB Innenriks

– ⁠ Vi tenker og håper at selvtesting vil bidra til at studentene kan komme tilbake til en mer normal studiehverdag og være til stede på campus, sier direktør for SiO Helse, Trond Morten Trondsen, til Universitas.

SiO Helse planlegger nå å utvide tilbudet til flere utdanningsinstitusjoner. De har så langt sendt 20.000 tester til blant annet UiO, Oslo Met, Kristiania og BI.

Koronatesten man utfører selv, blir tatt på kort tid. Resultatet vises på trepinnen etter 15 minutter.

