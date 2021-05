14 nye smittetilfeller i Kristiansand

NTB Innenriks

Kommunen har satt 64 nye i karantene, opplyser de på sine nettsider.

Dagen før ble det registrert 13 nye smittetilfeller.

Søndag opplyser Sørlandet sykehus HF at de har det høyeste antallet koronainnlagte siden april i fjor, melder Fædrelandsvennen. Per nå er det ti pasienter innlagt med koronavirus, som er en økning på to fra lørdag. Fire av de ti er under 50 år, sier sykehuset.

Kristiansand strammet inn lokale koronatiltak 23. april. Blant annet ble det forbudt med over fem gjester i private hjem. Forbudet gjelder fram til 8. mai.

