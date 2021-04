NTB Innenriks

Ni av ti svarte at det er svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de vil takke ja til koronavaksine, dersom de blir tilbudt vaksinasjon med Pfizer eller Moderna, som er mRNA-vaksiner.

Men dersom de får tilbud om AstraZeneca-vaksine, svarte færre enn en tredel at det var svært sannsynlig eller nokså sannsynlig at de ville takke ja. Over halvparten svarte at det var nokså usannsynlig eller svært usannsynlig.

Mer enn 65.000 personer har deltatt i studien.

