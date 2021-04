Spedbarn sykehusinnlagt med mistenkte voldsskader – foreldre varetektsfengslet

NTB Innenriks

– Barnet, som er under seks måneder gammelt, er innlagt på sykehus med alvorlige skader som kan skyldes at barnet er utsatt for vold, sa påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB fredag formiddag.

Nå er det klart at begge foreldrene er siktet for mishandling av barnet. De er begge varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkelsesforbud.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han ønsker å bidra til å oppklare saken og har gitt en grundig forklaring, sier mannens forsvarer, Jan Tore Olsborg til Nordlys.

Politiet etterforsker nå om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring. Kripos er rutinemessig koblet inn, slik de blir ved saker som omhandler mulig vold mot små barn, og bistår Troms politidistrikt i etterforskningen.

Ransaket bolig

Politiadvokat Gøril Lund sier til avisen at det fortsatt er tidlig i etterforskningen og at det gjenstår flere avhør i saken. Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke si noe om det har vært vitner til hendelsen.

– Vi har ransaket parets bolig og gjort beslag der.

– Vi jobber med videre med å finne ut hva som har skjedd. Vi må holde åpent for at det kan være andre årsaker til som har forårsaket skadene, som underliggende sykdom, sier Lund.

Familien er bosatt og jobber i Tromsø.

Nekter straffskyld

Det var foreldrene selv som kom med barnet til Universitetssykehuset Nord-Norge tidligere denne uka. Sykehuset varslet deretter politiet da de fikk mistanke om at skadene til barnet var påført.

Foreldrene ble pågrepet onsdag denne uken. De har vært i avhør og nekter begge straffskyld.

– Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av én eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, sa Norgård Strand.

Ikke kjent for politiet fra før

Norgård Strand sier at foreldrene ikke er kjent for politiet fra tidligere. Hun vil ikke si noe om det er snakk om norske eller utenlandske statsborgere.

Blant etterforskningsskrittene som politiet gjennomfører er avhør, rettsmedisinsk undersøkelse, ransaking og gjennomgang av beslag.